Москва, 1 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов под давлением США, сообщил 1 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mustafa Kaya/Global Look Press

«Да, нам известно. И мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнёрами и коллегами, обсуждаем эти проблемы», — сказал он, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о проблемах физических лиц и компаний в турецких банках.

Песков добавил, что проблемы вызваны агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители Соединённых Штатов Америки на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые.

Как передавало ИА Регнум, в Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. Согласно данным источника «Ведомостей», Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

По данным газеты «Коммерсантъ», с начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из РФ. Фиксировались случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.

Ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. С такими же проблемами, но в меньших масштабах столкнулись банки из Китая.

Нет ничего неожиданного в том, что некоторые турецкие банки стали закрывать счета российским компаниям. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, там, где возникают риски, связанные с санкциями, банки будут решать в своих интересах безотносительно к тому, какая складывается политическая конъюнктура.