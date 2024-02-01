Анкара, 1 февраля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. В Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц, сообщила 1 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку. В начале 2024 года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией», — написал автор, добавив, что расчёты на данный момент всё ещё заморожены.

Согласно публикации, Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

Как сообщало ИА Регнум, анонимный источник в банковской системе Турции рассказал в январе «РИА Новости», что республиканские госбанки начали частично осуществлять платежи из России. Уточнять, экспортёры каких именно секторов смогут получить переводы, собеседник не стал. Он отметил лишь, что ситуацию с российскими платежами через частные банки в Турции планируют нормализовать к 25 января.

По данным газеты «Коммерсантъ», с начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из РФ. Фиксировались случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями. Ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. С такими же проблемами, но в меньших масштабах столкнулись банки из Китая.