Москва, 1 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Нет ничего неожиданного в том, что некоторые турецкие банки стали закрывать счета российским компаниям. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 февраля сообщил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Mustafa Kaya/Global Look Press

Он отметил, что эту ситуацию можно было ожидать, поскольку турецкая сторона вряд ли отличается избыточной доброжелательностью в отношении российских компаний.

«По определению коммерческий интерес, безусловно, там присутствует, и в соответствии с этим интересом они решают свои вопросы. Но там, где возникают риски, связанные с санкциями против них, они, конечно же, будут, как любые другие, решать в своих интересах безотносительно к тому, какая складывается политическая конъюнктура», — отметил эксперт, уточнив, что, если банки считают, что риски введения против них санкций со стороны США высоки, то они будут их минимизировать.

Он отметил, что российский бизнес должен был предвидеть подобную ситуацию. Поэтому, вряд ли кто-то замкнулся исключительно на Турцию, так как разумный бизнесмен имеет какие-то альтернативные варианты, с учётом того, что подобная ситуация была спрогнозирована. Никто и не предполагал, что кто-то будет работать себе в ущерб и рисковать.

«Раньше турецкие банки обслуживали российские предприятия, теперь оценили, что риски больше, чем выгода, поэтому отказываются обслуживать. В этой ситуации нет ничего неожиданного», — отметил он, призвав искать другие альтернативы.

Кто-то диверсифицировал риски на Турцию, на Казахстан, на Армению, на Грузию, а теперь перечень возможностей сокращается, поэтому в данном случае нужно уметь оценивать ситуацию с учётом той конъюнктуры, которая сегодня складывается для российских бизнесменов.

«Прессинг усиливается методично, последовательно, всё больше и больше вводятся санкций, и в этом заключается самая неприятная сторона дела», — добавил эксперт, отметив, что, к сожалению, санкционная политика в отношении России пока продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. По данным газеты «Ведомости», некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку. В начале 2024 года бизнес также жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. Отмечается, что что Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

С начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России, зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. В связи с этим банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.