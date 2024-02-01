Брюссель, 1 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Венгрия не блокирует увеличение объёма поставок оружия Украине по линии Европейского фонда мира, хотя и не намерена в них участвовать, заявил 1 февраля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на экстренный саммит сообщества, посвященный украинскому кризису.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Жозеп Боррель

«Я объясняю: одно дело — не участвовать, другое дело — блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе информировал, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на 28 млрд евро. В 2024 году, добавил он, страны ЕС планируют поставить Киеву оружия на 21 млрд евро.

На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету организации о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро. Венгерская сторона предложила предоставлять помощь Киеву ежегодно под строгим контролем, а в идеале с использованием внебюджетных источников и без общих займов.

Газета Politico 26 января сообщила о возможном лишении Венгрии права голоса в ЕС из-за блокировки помощи Украине. Издание ссылается на седьмую статью Договора о ЕС, согласно которой страны уполномочены приостановить право голоса государства — участника ЕС и использовать другие ограничения его прав в случае серьёзных нарушений основополагающих принципов сообщества.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что передаваемое Западом Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов, что не может не сказываться на стабильности во всём мире, в том числе в Европе.