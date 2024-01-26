Брюссель, 26 января, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Европейский союз собирается лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр республики Виктор Орбан продолжит блокировку помощи Украине. Об этом 26 января сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о бюджете ЕС и выделении €50 млрд для Украины. — Прим. ред.) на февральском саммите, использование седьмой статьи (Договора о ЕС. — Прим. ред.) для лишения Венгрии права голоса может стать допустимым вариантом», — заявил один из дипломатов ЕС.

Отмечается, что седьмая статья гласит, что страны союза имеют право приостановить право голоса государства — участника ЕС и использовать другие ограничения его прав в случае серьёзных нарушений основополагающих принципов сообщества.

По словам авторов публикации, власти ЕС понимают, что без финансовой помощи работа госорганов на Украине невозможна, что происходит на фоне снижения получения Киевом помощи от Вашингтона.

При этом, как заявили изданию несколько источников, некоторые государства из Центральной и Восточной Европы боятся применить седьмую статью Договора о ЕС, так как в дальнейшем они рискуют столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января агентство Bloomberg написало, что Брюссель готовится лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за того, что Орбан блокирует пакет помощи Украине. Отмечалось, что ЕС намерен утвердить новый пакет помощи Киеву 1 февраля без учёта позиций венгерских властей.

Bloomberg 25 января сообщило, что Будапешт решил не возражать против учреждения ЕС нового фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. По информации журналистов, фонд должен проложить дорогу к совершенствованию механизма стабильных поставок оружия Киеву.

На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии заблокировал поправки к бюджету организации о выделении Киеву помощи в размере €50 млрд. Венгерская сторона предложила предоставлять помощь Киеву ежегодно под строгим контролем, а в идеале с использованием внебюджетных источников и без общих займов.