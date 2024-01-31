Брюссель, 31 января, 2024, 19:20 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на 28 миллиардов евро. Об этом 31 января заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе.

Pool Moncloa. JM Cuadrado

По словам Борреля, в 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.

«Институты ЕС и страны Евросоюза вместе поставили Украине в 2022 и 2023 годах вооружений на 28 миллиардов евро», — сказал глава евродипломатии.

Боррель отметил, что это цифра растёт. Так, по его словам, в этом году страны ЕС ожидают, что Украине будет передано вооружение на 21 миллиард евро.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

Вместе с тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал продолжение поставок оружия Украине со стороны США поступком, выходящим за пределы морали и здравого смысла, поскольку умножает страдания и смерти людей.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что передаваемое Западом Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов, что не может не сказываться на стабильности во всём мире, в том числе в Европе.

У России есть данные об утечках западного оружия с Украины, киевские руководители продают всё, что можно продать, заявлял в свою очередь Путин.

В США летом 2023 года были обнародованы факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. По этим данным, махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и военнослужащие-добровольцы.