Москва, 1 февраля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Российский оператор дрона вывел через мины украинского военного, который пожелал сдаться в плен, на подконтрольную России территорию. Об этом рассказал «РИА Новости» командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Боец ВС РФ показывал беспилотником («птичкой») военному направление движения по тропам через минное поле. Украинец бросил оружие и сдался в плен.

По словам оператора, противники часто добровольно сдаются в плен. При этом он пояснил, что в украинском плену «хуже» относятся к людям, чем в российском, где пленных и кормят, и лечат.

«Взять тот же недавний случай с самолётом, который они сбили над Белгородской областью. О какой жалости здесь может идти речь?» — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину.

За прошедшую неделю в зоне спецоперации в плен российским силам сдались 35 украинцев.

Бойцы украинской армии на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение их Вооружёнными силами России. Об этом 27 января рассказал взятый в плен штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко. Он добавил, что командование ВСУ оставило своих подчинённых на линии боевого соприкосновения без огневой поддержки, еды и воды и только со стрелковым оружием и патронами, закончившимися спустя четыре часа. По словам пленного, российские военнослужащие спасли им жизнь.