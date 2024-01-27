Москва, 27 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение их Вооружёнными силами России. Об этом 27 января рассказал взятый в плен штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко.

Александр Полегенько/ТАСС

«Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди (российские военные. — Прим. ред.) и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (ВС России. — Прим. ред.) ждали», — сказал он в беседе с ТАСС.

Пленный отметил, что после этого украинские бойцы поговорили с российскими военными, которые успокоили их, заявив, что по отношению к пленным никто не будет применять силу.

Гриненко уточнил, что командование ВСУ оставило своих подчинённых на линии боевого соприкосновения без огневой поддержки, провизии и воды, и только со стрелковым оружием и патронами, закончившимися спустя четыре часа. По словам пленного, российские военнослужащие спасли им жизнь.

«Условия в плену нормальные. Тепло, кормят, пить дают, отношение нормальное. Мы после ТЦК (военкомат. — Прим. ред.) жили не лучше — в подвале, выходить куда-то было запрещено», — заметил Гриненко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 октября пленный боец украинской теробороны Анатолий Осадчук рассказал, что командование ВСУ перебрасывало силы с границы с Белоруссией под Артёмовск. По его словам, он находился до этого в Житомирской области, а потом их привезли в Константиновку и уже на следующий день бросили в бой, а ещё через день они сдались в плен.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 января рассказал, что за неделю российским военным в зоне СВО сдались в плен 35 украинских бойцов. По его словам, 16 человек из этого числа сдались на краснолиманском направлении.