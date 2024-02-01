Москва, 1 февраля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину. О таком положении в ВСУ глава региона сообщил в интервью «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

По словам Сальдо, украинцам, которые не хотят воевать не остаётся выбора — они либо под дулом автомата вынуждены идти вперёд, либо их расстреляют при попытке сдаться в плен.

«Назад им пути нет — их не пустят заградотряды», — пояснил губернатор, добавив, что ВСУ делает всё, чтобы их военнослужащие не сдавались добровольно в плен.

Владимир Сальдо заверил, что расстреливают своих же, когда просто видят попытки перейти к российским позициям.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшую неделю в зоне спецоперации в плен российским силам сдались 35 украинцев.

Бойцы украинской армии на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение их Вооружёнными силами России. Об этом 27 января рассказал взятый в плен штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко. Он добавил, что командование ВСУ оставило своих подчинённых на линии боевого соприкосновения без огневой поддержки, еды и воды, и только со стрелковым оружием и патронами, закончившимися спустя четыре часа. По словам пленного, российские военнослужащие спасли им жизнь.