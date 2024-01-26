Москва, 26 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции в плен российским силам сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 января на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в период с 20 по 26 октября 16 украинцев сдались в плен на краснолиманском направлении.

«В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек ― на краснолиманском направлении», ― доложил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января российские военные захватили блиндаж в тылу ВСУ и пленили украинского офицера. Как рассказал заместитель командира взвода, с позывным Лева, военный пришёл один, без охраны, не зная о случившемся.

Также военные обнаружили в лесу хорошо оборудованную огневую точку ВСУ: в небольшом окопе находились четыре-пять человек или отделение. Российские бойцы захватили украинских военных в плен, заняли господствующую высоту, отсекли это подразделение.

Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России, используя звуковещательную станцию на краснолиманском направлении, призывают украинских военных сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

Сержант Денис Шамалюк, получивший высокую государственную награду в госпитале Вишневского, где проходит реабилитацию, рассказал, как раненый в одиночку взял в плен шестерых военнослужащих ВСУ.