Вашингтон, 1 февраля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в намерении продлить украинский конфликт. Его заявление опубликовано 1 февраля в Telegram-канале российского диппредставительства.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Прозвучавшее подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечёркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, его потрясли безответственные высказывания американских чиновников.

В российской дипмиссии такой шаг США считают своеобразной реакцией на теракт украинских боевиков, сбивших из американского же оружия (системы Patriot) российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ, добавил Антонов.

Дипломат отметил, что вместо признания ужасающего преступления Киева США направляют Украине новую «смертоносную продукцию».

Как сообщало ИА Регнум, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 31 января, что американские высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий на Украине.

ВСУ 24 января над Белгородской областью сбили из зенитного ракетного комплекса российский военный транспортный самолёт Ил-76 с 65 украинскими пленными, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Самолёт был сбит в воздухе. В настоящее время продолжается анализ чёрных ящиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев знал об использовании при транспортировке пленных военно-транспортной авиации. Обмен планировался в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

В ночь на 1 февраля в Подмосковье доставили участников СВО, освобождённых из украинского плена. Стороны провели обмен пленными по формуле «195 на 195».