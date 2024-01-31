Вашингтон, 1 февраля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий на Украине. Об этом заявила СМИ в Киеве замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

«Бомбы малого диаметра уже едут на фронт», — сказала Нуланд.

По словам чиновницы, США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».

В Киеве Нуланд встречалась с руководством киевского режима и главами министерств.

Как сообщало ИА Регнум, США 31 января могут передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии почти 150 км. Примечательно, что Пентагон имеет аналог таких бомб, но наземной версии оружия у американских солдат ещё нет, написала газета Politico.

Отмечается, что Пентагон успешно провёл испытания снарядов GLSDB, запускаемых из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS.

В апреле 2023 года обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен написал, что российские высокоточные планирующие бомбы УФАБ-500Б и УПАБ-1500 оказались более эффективными, нежели поставляемые Украине США боеприпасы JDAM и GLSDB такого же типа. Российская система ПВО быстро стала сбивать американские «умные» бомбы, в то время как ВСУ не могли противостоять российским высокоточным бомбам. Украинские ПВО не могут наносить удары и по российской военной авиации, поскольку она просто не заходит в зону их действия, отметил автор.