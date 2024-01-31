Вашингтон, 31 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, сообщает издание Business Insider со ссылкой на бойца ВСУ.

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«Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — сказал он.

Также украинские военные пожаловались изданию на недостаток боеприпасов. При этом, по их словам, военные ВС России имеют доступ к любым видам вооружений.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне Вооружённых сил России.

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 10 января заявил, что ВСУ не смогут изменить ситуацию в зоне СВО в нынешнем году. Эксперт отметил, что в результате таких попыток бессмысленно погибнут несколько сотен тысяч военных украинских войск.