Киев, 31 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Российские военные наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) сотнями дронов типа «Ланцет». Об этом заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Вот смотрите, русские уже перешли на использование «Ланцетов» и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями, сотнями, вы понимаете? И это достаточно серьёзная проблема», — рассказал Кривонос YouTube-каналу «Фабрика новостей».

При этом Запад не может поставить Киеву ни одного «чудо-оружия», чтобы как-то исправить ситуацию на фронте, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные рассказали, какого российского оружия они боятся больше всего. По данным западных СМИ, самыми страшными для них оказались танки. Боец ВСУ объяснил, что самолёт легче заметить, потому что его слышно, а выстрел танка — нет. Поэтому в последнем случае, со слов украинского бойца, поможет только Бог.

Также в США сообщили, что российские ракеты могут поразить любую из украинских военных баз. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что в 2022 году Россия нанесла удар гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, и это привело в шок американских военных.