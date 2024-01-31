Париж, 31 января, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Протестующие французские аграрии находятся уже в нескольких километрах от Парижа и приближаются к столице и крупнейшему оптовому рынку Ранжис, сообщает телеканал BFMTV.

Aurelien Morissard/Global Look Press

«Тракторы всё ближе к столице. Спустя почти две недели после начала демонстраций разгневанные фермеры находятся всего в нескольких километрах от Парижа. После выступления премьер-министра Габриэля Атталя в Национальном собрании (нижней палате парламента. — Прим. ред.), которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты», — передает канал.

Накануне новый глава правительства страны Габриэль Атталь выступил в парламенте, не предложив при этом никакого конкретного решения по поводу требований фермеров.

«Есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение», — сказал премьер, не уточнив, что это значит.

Телеканал сообщает, что сегодня насчитывается от 40 до 50 пунктов проведения протестных акций фермеров по всей Франции.

Как сообщало ИА Регнум, протесты французских фермеров начались в январе из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Горючее подорожает в связи с увеличением налога на него. Кроме того, протестующие недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Вместе с тем президента Франции Эммануэля Макрона журналисты обвинили в «бегстве за границу» пока аграрии протестуют, а премьер-министр Габриэль Атталь разбирается с ростом внутриполитической напряжённости. СМИ Франции отмечают, что Макрон отправился с двухдневным визитом в Швецию, только возвратившись из поездки в Индию. А 1 февраля его ждут на саммите Евросоюза в Брюсселе. При этом глава правительства не только «разгребает тракторные баррикады», действуя в условиях протестов, но и брошен президентом «в яму со львами» в Национальном собрании Франции — нижней палате парламента.