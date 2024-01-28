Варшава, 28 января, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Польских фермеров необходимо защитить от Украины. С таким призывом выступил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщил портал wPolityce.

Он пояснил, что выгода, которую Киев получил благодаря отмене пошлин для украинских товаров в Евросоюзе, вредит польским фермерам.

«Либерализация торговли, введённая в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам», — считает чиновник.

Секерский добавил, что Польша добивается ограничения импорта товаров с Украины на рынок Европы. С этой целью Варшава активно ведёт переговоры с Киевом и Еврокомиссией. В исполнительном органе уже разрешили Польше выдавать лицензии на определенные объёмы экспорта определённым получателям.

Министр также указал на необходимость ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран от украинской продукции.

Как сообщало ИА Регнум, протестуя против льгот для украинских перевозчиков, польские водители в ноябре прошлого года начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Поляки потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

Недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский 9 января заявил, что поставки украинского сахара в страны Евросоюза вредно сказываются на польских экспортных возможностях. Он отметил, что за прошедший 2023 год Польша собрала хороший урожай свеклы, но Украина также активно выращивала культуру.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 22 января заявил, что Брюссель согласился с требованиями Варшавы по ограничению экспорта украинской сельхозпродукции. Это приведёт к снижению цен на зерно в Польше и других соседних странах, отметил представитель ЕК.

24 января польские фермеры, выступающие против ввоза товаров с Украины, заблокировали по всей стране дороги в 200 точках. На трассы они вывели тракторы и прочую технику. Протестующие потребовали прекратить беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины и других стран, не входящих в Европейский союз и не придерживающихся его стандартов.

Премьер-министр Дональд Туск пообещал найти способ, который, по его словам, вероятно, не вызовет энтузиазма в Брюсселе, но не будет явно нарушать европейское право. Для Украины, добавил он, этот выход может оказаться малоприемлемым. Туск заявил, что для него важно устранить причины беспокойства фермеров или свести их «к абсолютному минимуму».