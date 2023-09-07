Киев, 7 сентября, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Украина может подать иск в международный арбитражный суд, если руководство Европейского союза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября. Об этом в среду, 6 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Он добавил, что Украина выступает категорически против каких-либо ограничений на экспорт украинского зерна. Также Зеленский обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Еврокомиссия в начале мая этого года запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Кроме того, ЕК обязала упомянутые страны снять запреты на импорт аграрных продуктов с Украины, которые были введены после протестов местных аграриев.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico со ссылкой на четырёх европейских дипломатов сообщило, что большинство стран Европейского союза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после середины сентября. Представители 22 стран, принимавших участие в заседании, не поддержали или высказали скептическое отношение к действующему запрету.