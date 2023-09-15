Варшава, 15 сентября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Три страны ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, игнорируя решение Еврокомиссии продлить эмбарго. Об этом сообщают пресс-службы министерств сельского хозяйства Венгрии, Польши и Словакии.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Так, Венгрия с 16 сентября запрещает импорт 24 товаров с Украины. Кроме зерна в список вошли мясо, овощи, мёд, семена подсолнечника, вино и др.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который ждал положительного решения Еврокомиссии о продлении эмбарго, назвал его отсутствие «вредным для польских фермеров» и заверил, что в этом вопросе Варшава не будет слушать Берлин и Брюссель.

Братислава ввела запрет, опасаясь наводнения рынка Словакии дешевым украинским зерном, что могло бы нанести большой финансовый ущерб местным аграриям.

Как сообщало ИА Регнум, Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом 15 сентября говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

В ЕК добавили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Запрет на импорт украинского зерна в Евросоюз действовал до 15 сентября.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то власти Польши сделают это сами.