Москва, 31 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал своих доверенных лиц на предстоящих выборах наладить обратную связь с людьми. Об этом Путин заявил 31 января во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Алексей Коновалов/ТАСС

Путин выразил надежду, что в ходе встреч с избирателями доверенные лица не только будут говорить о том, что было достигнуто за последние годы, но и наладят обратную связь с людьми.

«Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

В этот же день в качестве доверенных лиц Путина ЦИК зарегистрировал ещё 198 человек. Всего их число составило 544 человека. В первую часть списка вошли 346 человек, в том числе член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, большинство россиян (78%) положительно оценили работу президента Путина, 77% выразили доверие главе государства.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.