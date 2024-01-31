Москва, 31 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Об этом 31 января сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взамен украинской стороне переданы 195 военнопленных ВСУ.

В Минобороны добавили, что освобождённые российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

В Министерстве обороны России отметили, что Киев прекрасно знал о перевозке пленных бойцов ВСУ для обмена, однако всё равно пошёл на эту атаку с целью обвинить в этом Россию.