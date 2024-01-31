Москва, 31 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных, сообщил 31 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Как передавалоИА Регнум, днём ранее российское военное ведомство информировало, что российским войскам удалось пресечь за сутки шесть попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев уточнил, что российские военнослужащие не допустили усиления украинских войск на позициях у Новомихайловки, Приютного и Старомайорского.

19 января Конашенков уточнял, что украинская армия потеряла за неделю до 965 военнослужащих на южнодонецком направлении. Минобороны также показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.