Минобороны показало кадры ударов кочующих миномётов по позициям ВСУ
Москва, 17 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 17 января в Telegram-канале военного ведомства.
«Кочующие миномёты группировки войск «Восток» бьют по позициям противника на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах.
В ведомстве добавили, что расчёты постоянно перемещаются между позициями, подготовленными заранее. Это позволяет наносить противнику максимальный урон и при этом избегать ответного огня.
Как ранее передавало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.
Также военное ведомство опубликовало кадры ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. Артиллеристы поражают цели на расстоянии около 15 км. На их счету не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий.