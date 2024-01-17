Москва, 17 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 17 января в Telegram-канале военного ведомства.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Кочующие миномёты группировки войск «Восток» бьют по позициям противника на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах.

В ведомстве добавили, что расчёты постоянно перемещаются между позициями, подготовленными заранее. Это позволяет наносить противнику максимальный урон и при этом избегать ответного огня.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.

Также военное ведомство опубликовало кадры ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. Артиллеристы поражают цели на расстоянии около 15 км. На их счету не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий.