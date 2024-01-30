Москва, 30 января, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Российским войскам удалось пресечь за сутки шесть попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев уточнил, что российские военнослужащие не допустили усиления украинских войск на позициях у Новомихайловки, Приютного и Старомайорского.

Противник потерял до 70 военнослужащих и два автомобиля. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки ВСУ севернее Приютного. Понеся потери, ВСУ отказались от дальнейших действий.

«Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами», — сказал Гордеев.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны РФ 28 января заявили, что только за сутки ВСУ потеряли до 205 бойцов на херсонском, южнодонецком и запорожском направлениях в зоне СВО.