Москва, 19 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за неделю до 965 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом 19 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР. Кроме того, нанесено огневое поражение украинским подразделениям около Парасковиевки и Павловки в ДНР.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.

Также были опубликованы кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака на цель производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.