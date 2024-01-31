Москва, 31 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Для голосования на выборах президента России за рубежом образовано 276 избирательных участков, семь из них — на территории Байконура, сообщил 31 января член ЦИК Павел Андреев.

Petrov Sergey/Global Look Press

«За пределами территории РФ образованы 276 избирательных участков в 143 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура», — сказал Андреев, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут партией ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).