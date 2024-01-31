Хабаровск, 31 января, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В Хабаровске краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ходе следствия и в суде было установлено, что в 2023 году хабаровчанка, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила свои деньги для закупок украинской армией оружия, боеприпасов и обмундирования.

Было заведено административное дело за госизмену.

«Хабаровский краевой суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил её к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, попытки «расшатать ситуацию» зафиксированы на Дальнем Востоке. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья 31 января.

В Сахалинской области вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона.

На скамье подсудимых оказался житель Сахалина 1980 года рождения. За госизмену и подготовку диверсии суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.