Владивосток, 31 января, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Попытки «расшатать ситуацию» зафиксированы на Дальнем Востоке. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья 31 января.

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По словам Демешина, в дальневосточных регионах сравнительно безопасно, но при этом есть «инциденты».

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсий и дискредитации ВС РФ», — сказал заместитель генпрокурора.

В 2023 году Роскомнадзор по инициативе прокуратуры Приморья заблокировал 592 экстремистских материала Интернете.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске задержали агента Главного управления разведки при министерстве обороны Украины (ГРУ), который планировал убийство российских военнослужащих и передачу Киеву данных об используемых ВС России радиочастотах.

В Сахалинской области вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона.

На скамье подсудимых оказался житель Сахалина 1980 года рождения. За госизмену и подготовку диверсии суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.