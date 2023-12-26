Южно-Сахалинск, 26 декабря, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В Сахалинской области вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказался житель Сахалина 1980 года рождения. За госизмену и подготовку диверсии Сахалинский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

«Решением суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части ― в исправительной колонии строгого режима», ― уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина действовал под руководством спецслужб Украины. Он осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы Сахалина. При задержании дома у злоумышленника изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельной бомбы, средства связи, содержащие террористический и экстремистский контент и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря в Рязанской области силовики задержали мужчину, подозреваемого в совершении по заданию украинских кураторов теракта на железной дороге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. По данным СКР, он установил на железной дороге самодельное взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, 15 вагонов получили повреждения.

Житель Комсомольска-на-Амуре 20 декабря получил 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины. Подсудимый через интернет связался с представителем ГУР Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края. Эту информацию впоследствии могли использовать для диверсий и терактов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

По данным директора ФСБ Александра Бортникова, на территории России в течение 2023 года предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов.