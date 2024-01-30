Брюссель, 30 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в колонке для французского журнала L’Obs назвал ошибочными идеи о примирении сторон конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — написал Боррель.

По его словам, вместо того чтобы добиваться примирения, западные страны должны «удвоить усилия». Боррель считает, что конфликт на Украине укрепил трансатлантическое единство. Всего ЕС оказал Украине поддержку на сумму около 30 млрд евро и обучил почти 40 тыс. военных ВСУ на своей территории, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в недавнем интервью Боррель заявлял, что Евросоюз должен поставлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. По его мнению, Запад действует с опозданием в вопросе снабжения Киева основными боеприпасами. Глава дипломатии ЕС также отметил, что европейский оборонно-промышленный комплекс оказался не готов к ситуации, возникшей в связи с конфликтом на Украине.

Также он отмечал, что санкции со стороны Евросоюза не уничтожили оборонную промышленность в РФ, поэтому нет «света в конце тоннеля» в случае с украинским конфликтом.

Ранее обозреватели газеты Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как российские войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg ранее заявил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что если поставленные цели не будут достигнуты в результате переговоров, то Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции.