Брюссель, 29 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Санкции со стороны Евросоюза не уничтожили оборонную промышленность в РФ, поэтому нет «света в конце тоннеля» в случае с украинским конфликтом. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 29 января во время выступления на форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС и Центральной Азии.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, российская военная машина «заметно ослаблена» из-за действия обширных санкций, которые ввёл Евросоюз. Тем не менее она по-прежнему существует.

«Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим света в конце украинского туннеля», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, в недавнем интервью Боррель заявил, что Евросоюз должен поставлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. По его мнению, Запад действует с опозданием, когда время от времени снабжает Украину основными боеприпасами. Глава дипломатии ЕС также признал, что европейский оборонно-промышленный комплекс оказался совсем не готов к ситуации, возникшей в связи с украинским конфликтом.