Рим, 25 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Евросоюз должен поставлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения, написал статье для газеты La Repubblica верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии считает, что западные страны должны не только передавать Киеву столько, сколько необходимо, но Брюсселю также необходимо наращивать такую помощь. Боррель уточнил, что Брюсселю требуется направить ВСУ всё средства, которые могут поспособствовать их победе.

Он также считает, что Запад действует с опозданием, снабжая Украину основными боеприпасами время от времени. Глава европейской дипломатии призвал к возрождению европейской военной промышленности индустрии.

Боррель признал, что оборонно-промышленный комплекс Европы оказался не готов даже близко к той ситуации, в которую Запад вовлекся в рамках украинского конфликта. Он отметил, что с 2014 года военные расходы стран Евросоюза увеличились на 40%. Вместе с тем глава дипломатической службы назвал этот показатель недостаточным.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Жозеп Боррель выразил мнение о том, что Россия победит ВСУ, если ЕС максимально не мобилизуется. Он также назвал Российскую Федерацию великой державой, говоря о её возможности одержать победу в конфликте.

3 января глава МИД Польши Радослав Сикорскийпризвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России. 18 января газета Politico написала о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольцпотребовал от ЕС увеличить помощь Украине из-за боязни перед президентом РФ Владимиром Путиным.

2 января полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков проинформировал о том, что Россия создаёт над территорией Украины мощную спутниковую группировку для перехвата западных ракетных комплексов, передаваемых украинским войскам.