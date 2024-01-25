Москва, 25 января, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Российская Федерация была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, тем не менее намерена добиться всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет продолжать оставаться открытой для переговоров по Украине. Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы завершить их дипломатическими средствами», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что если поставленные цели не будут достигнуты в результате переговоров, то Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон в том же материале Bloomberg заявила, что в Вашингтоне ничего не знают о каких-либо изменениях в позиции России. При этом она отметила, что решение о возобновлении переговорного процесса зависит от позиции Украины. Напомним, что в 30 сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич также подчеркнул, что Москва всегда была готова к политико-дипломатическому процессу с целью решению украинского вопроса. При этом он подчеркнул, что наиболее важным является исключение возможности возникновения нового конфликта в будущем.

Согласно заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина сама отказалась от проекта мирного соглашения с Россией в Стамбуле. По его словам, Киев отказался от переговоров из-за давления со стороны Соединённых Штатов Америки. До этого с подобным заявлением также выступил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.