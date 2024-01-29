Лондон, 29 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) были снабжены так же хорошо, как и российские войска, пишет 29 января газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Юлия Карнаева ИА Регнум

По информации издания, нехватка боеприпасов связана, в частности, с дефицитом сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих.

«Работники постарше постоянно уходят на пенсию. А миллениалов (людей, родившихся с 1981 по 1996 год) трудно нанять. Мы испытываем разрыв между поколениями», — заявил изданию топ-менеджер одной крупной европейской оборонной компании.

Кроме того, исполнительный директор Чехословацкой группы (CSG) Дэвид Чур рассказал газете, что компания хотела бы ускорить производство, но оборудования не хватает. Ожидание машин составит почти четыре года, а на действующем оборудовании работа идёт в три смены.

Как передавало ИА Регнум, в декабре вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что в настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений. Также он утверждал, что оборонно-промышленный комплекс России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений. За рубежом многие эксперты называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире, сказал глава Минпромторга.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Министерства обороны заявил о тройном увеличении за год поставок вооружений в российскую армию. По словам президента, по итогам 2023 года ожидается выполнение гособоронзаказа на уровне порядка 98%.