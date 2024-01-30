* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Пхукет, Таиланд, 30 января, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Участникам рок-группы «Би-2», за исключением солиста коллектива Лёвы (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), было отказано в вылете из Таиланда в Израиль. Солист группы действительно находится в аэропорту Пхукета, ожидая вылет в Тель-Авив, сообщила рок-группа в Telegram-канале.

Вадим Тараканов/ТАСС Солист Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Лёва «Би-2» действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — сказано в публикации.

Ранее газета «Известия» опубликовала видео, на котором запечатлён солист группы в тайском аэропорту.

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Отмечалось, что музыкант находился в аэропорту в сопровождении нескольких человек и готовился к посадке на рейс в Тель-Авив.

Как передавало ИА Регнум, 25 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Затем их передали иммиграционной полиции.

27 января генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что для последующей депортации из Таиланда участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок. В Россию отправят только граждан РФ, в то время как лидеры «Би-2», уроженцы Белоруссии Лёва «Би-2» и Шура «Би-2» (Александр Уман) — граждане Израиля и Австралии соответственно.

Официальный представитель ведомства МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшему, так как никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.