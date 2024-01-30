Москва, 30 января, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Банк России пока не видит, что льготная ипотека убыточна для банков, заявил 30 января глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

ИЗВЕСТИЯ /Андрей Эрштрем

«Мы в процессе диалога с банками, ждём от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то, это моё оценочное суждение, лукавства с их стороны в этих расчётах», — сказал Данилов, слова которого приводит «РИА Новости».

В качестве примера он рассказал, что один банк включает в расчёт рост макронадбавок с нового года. То есть, объяснил представитель ЦБ, этот банк хочет, чтобы государство компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском.

Также Данилов отметил, что доходность этих программ до этого ужесточения со стороны правительства была выше 20% годовых ROE, в отдельных случаях — до 50%.

«То есть банки были «в шоколаде». Сейчас доходность у них объективно упала. Но пока в наших расчётах я не вижу отрицательной доходности», — добавил глава департамента ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, 16 января заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки стали убыточными для банков. Рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной, сказал он, добавив, что у других крупных игроков ситуация аналогичная.

Он назвал сложившуюся ситуацию нездоровой. По его словам, субсидии для банков в рамках льготной ипотеки должны быть увеличены до 2,5 п. п. Кроме того, представитель ВТБ предложил сделать саму программу более адресной.

23 января президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о важности сохранения льготной семейной ипотеки под 6%. Он пообещал, что эту программу обязательно сохранят.

Глава государства также согласился, что нужно продлить выплату субсидий на ипотеку в размере 450 тыс. многодетным семьям, которая завершается летом 2024 года. Он назвал важной эту меру поддержки, так как средства идут напрямую конкретным семьям.