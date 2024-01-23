Москва, 23 января, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Программу льготной семейной ипотеки в России под 6% стоит продлить. Об этом 23 января во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил президент России Владимир Путин.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал российский лидер.

Что касается возможности льготной ипотеке на вторичном рынке, глава государства предложил подумать над этим вопросом, чтобы не было злоупотреблений.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала сворачивать льготные ипотечные программы, так как они провоцируют рост цен на жильё. Она заявила, что такие программы нужно применять только в качестве антикризисных мер.

На пресс-конференции председатель Банка России заявила, что безадресную льготную ипотеку нужно завершать.

Путин 14 декабря заявил, что следует продлить программу семейной ипотеки. Он сказал, что поручит правительству подготовить и внести предложение о продлении льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда истекает срок её действия.

Российский лидер напомнил, что ставка по ипотечному кредиту в рамках этой программы составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%. Путин также отметил, что в случае, если в семье трое детей, она может рассчитывать на субсидии в размере 450 тысяч рублей.

В ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД» российский лидер 15 декабря попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

Программа семейной ипотеки в России стартовала в начале 2018 года. С её помощью семья может взять кредит на приобретение квартиры в новом доме, строительство частного дома и покупку земельного участка. Кроме того, эта программа позволяет рефинансировать уже оформленную ипотеку на жильё на первичном рынке.