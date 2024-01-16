Москва, 16 января, 2024, 18:19 — ИА Регнум. С конца 2023 года выдачи льготной ипотеки стали убыточными для банков, заявил 16 января заместитель президента — председателя правления ВТБГеоргий Горшков на площадке международной выставки-форума «Россия».

«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п. п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной», — сказал он, добавив, что у других крупных игроков ситуация аналогичная.

Он назвал сложившуюся ситуацию нездоровой. По его словам, субсидии для банков в рамках льготной ипотеки должны быть увеличены до 2,5 п. п. Кроме того, представитель ВТБ предложил сделать саму программу более адресной.

Как пояснил Горшков, ВТБ мог прекратить выдачу льготной ипотеки, но пошёл по пути решения проблемы совместно с аккредитованными застройщиками. Им установили комиссии, которые позволяют снизить процентную ставку.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Банка России сообщила, что банковские комиссии, взимаемые с застройщиков при льготной ипотеке, могут в конечном итоге повлиять на стоимость жилья. Кроме того, из-за того, что банки выдают льготные кредиты на приобретение жилья только тем застройщикам, которые выплачивают комиссию, снижается прозрачность, ослабляется конкуренция и повышается сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

В ЦБ заверили, что льготные государственные программы ипотечного кредитования, несмотря на изменение условий, остаются прибыльными для банков.