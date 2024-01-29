Москва, 29 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Такая массовая поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса, это гарантия легитимности предстоящих выборов президента России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 января заявила генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Собранные подписи, конечно же, говорят о том уровне поддержки, который сегодня фиксируют, кстати, и все социологические службы», — отметила эксперт, напомнив, что поддержка Владимира Путина значительно выросла с прошлых выборов 2018 года и продолжает расти.

Она указала на то, что Путин, конечно, мог обойтись без лишних для себя сложностей и выдвинуться от политической партии.

«Но его решение о самовыдвижении — это, считаю, в первую очередь знак уважения к людям», — заявила эксперт.

Владимиру Путину важно мнение граждан России и их поддержка на каждом этапе выборов, указала Линдигрин, добавив, что регистрация кандидатом является значимым событием в избирательном цикле, при этом самое главное ещё впереди. В настоящее время Путин успешно прошёл все этапы выдвижения на должность президента России.

«Такая массовая поддержка Владимира Путина, — это мощный кредит доверия для реализации его политического курса и гарантия легитимности предстоящего события. Граждане понимают, что, сплотившись сегодня вокруг президента России, мы сможем добиться нашей общей Победы», — подчеркнула Линдигрин.

Как передавало ИА Регнум, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина отметила, что из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались лишь 0,15% при допустимых 5%. В штабе кандидата указали, что собранные подписные листы в поддержку самовыдвижения Путина прошли через кропотливую и тщательную проверку специалистами ЦИК России. Они полностью соответствуют всем требованиям закона.

В штабе Путина 17 января объявили, что по России собрали более 2,5 млн подписей. Сопредседатель штаба Путина Владимир Машков заявил, что в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону. Самовыдвиженцам требуется порядка 300—315 тыс. подписей.

Голосование на выборах президента пройдёт три дня и завершится 17 марта.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, большинство россиян (78%) положительно оценили работу Путина на посту президента, 77% выразили доверие главе государства.

Ранее сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства, его доверенное лицо, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что граждане, приходящие ставить подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на новый срок, переживают за страну. Он отметил, что увидел, насколько искренний людской поток.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что люди приходят целыми семьями, чтобы оставить подпись в поддержку кандидата Путина.