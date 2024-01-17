Москва, 17 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин 17 января поблагодарил за работу сотрудников своего предвыборного штаба, особенно отметив волонтёров из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтёров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчёт, так что всем большое спасибо», — сказал Путин.

Сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала кандидату в президенты о сборе подписей, отметив, что, по её мнению, особенностью русских людей является умение консолидироваться в сложные моменты истории.

«Это очень важный процесс, потому что он в необычных условиях, в которых находится страна, укрепляет её изнутри. Чрезвычайно важная вещь», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами и ознакомился с промежуточными итогами работы по сбору подписей в поддержку его выдвижения.

В поддержку самовыдвиженца Путина уже отдали подписи 2,5 миллиона граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Собранные документы продолжают поступать, одновременно идёт проверка подписей, рассказали в штабе Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что при желании за Путина можно собрать и больше подписей, чем 2,5 млн, так как поддержка среди граждан огромна.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. 18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.