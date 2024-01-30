Вашингтон, 30 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах раскритиковали пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер после её высказывания в эфире MSNBC о погибших в Иордании солдатах. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трёх храбрых людей, являющихся военными, отважными людьми, тех, которые всегда сражаются от имени этой администрации и американского народа, что, очевидно, ещё важнее», — сказала Жан-Пьер.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Флориды Рона Десантиса Джереми Редферн назвал отвратительными слова Жан-Пьер.

«Можно что угодно говорить об этой бессвязной речи, но мысль о том, что все военнослужащие сражаются за действующую администрацию, — это и есть главная проблема правящего класса округа Колумбия (в котором располагается Вашингтон. — Прим. ред.)», — приводит издание слова Редферна.

Вместе с тем консервативная медиакомпания Proud Elephant раскритиковала эксплуатацию пресс-секретарём Белого дома слова «народ», что, по их мнению, является «низким даже для Карин Жан-Пьер».

Как передавало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 20 человек были ранены. По данным официальных лиц, беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики с территории Сирии.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных и поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военного.

После этого телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что реакция Соединённых Штатов на атаку беспилотников по американской военной базе в Иордании может быть мощнее, чем предыдущие ответные атаки в Ираке и Сирии.

По данным источника, Пентагон и Белый дом пытаются сохранить свои планы в тайне. Телеканал уточняет, что на Байдена оказывается «возрастающее давление» после атак на базу в Иордании.

Так, некоторые республиканцы призвали к прямому ответному удару США в сторону Ирана. Отмечается, что Белый дом рассматривает нанесение ударов по иранским группировкам в Сирии и Ираке. В качестве ещё одного варианта нанесения удар рассматривается «наступательная кибератака», заключил телеканал.