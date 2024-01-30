Вашингтон, 30 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Реакция Соединённых Штатов на атаку беспилотников по американской военной базе в Иордании может быть мощнее, чем предыдущие ответные атаки в Ираке и Сирии. Об этом передаёт телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

EPA/ТАСС

По данным источника, Пентагон и Белый дом пытаются сохранить свои планы в тайне. Телеканал уточняет, что на президента США Джо Байдена оказывается «возрастающее давление» после атак на базу в Иордании.

Так, некоторые республиканцы призвали к прямому ответному удару США в сторону Ирана. Отмечается, что Белый дом рассматривает нанесение ударов по иранским группировкам в Сирии и Ираке. В качестве ещё одного варианта нанести удар рассматривается «наступательная кибератака», заключил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 20 человек были ранены. По данным официальных лиц, беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики с территории Сирии.

Байден возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных и поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военного.