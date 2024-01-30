Вашингтон, 30 января, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на проиранских группировках, считает президент США Джо Байден. В связи с этим он поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военный, сообщила 29 января газета Politico, со ссылкой на источники из числа чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден <…> дал указание своей команде разработать военные варианты в ответ на атаку, произошедшую в выходные», — написали авторы.

Издание отметило, что Пентагон рассматривает в качестве ответных мер несколько вариантов, среди которых удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным на территории Ирака или Сирии.

Источники утверждают, что при одобрении Байденом соответствующего решения, силовой ответ, причём сразу по ряду целей, стоит ждать в «ближайшие пару дней».

При этом среди членов демократической партии отмечается растущая обеспокоенность действиями главы Белого дома, некоторые из них считают, что президентство Байдена могут «прервать» события за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 20 человек были ранены. По данным официальных лиц, беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики. По-видимому, запуск осуществили с территории Сирии. Центральное командование США подтвердило гибель военных. Байден возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Американские военнослужащие не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу на Ближнем Востоке, приняв дрон за свой. Удар беспилотника на иордано-сирийской границе совпал по времени с возвращением американского дрона. В газете The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации отметили, что военные не могли понять, кому именно принадлежит приближающийся беспилотник.