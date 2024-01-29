Донецк, 29 января, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Сообщения о возможной отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного свидетельствуют о борьбе за власть в стране, не исключено, что может дойти до военного переворота. Об этом «РИА Новости» сказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Пресс-служба президента Украины Валерий Залужный

По мнению Гагина, на Украине с отставкой Залужного пойдёт «какая-то борьба за власть», которая выльется в военный переворот.

Советник Пушилина указал, что главкому доверяют военные и «доверяли очень многие».

«Это серьёзный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — считает Ян Гагин.

Он также добавил, что Залужный может «побороться за власть», но вот какими методами он это будет делать — под вопросом. Всё, по мнению Гагина, будет зависеть от самого главкома ВСУ, от его воли.

Эксперт предположил, что у Залужного всё может получиться, если он заручится поддержкой армии и гражданских.

«Действия Зеленского многих не устраивают — все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия, в отличие от Зеленского», — пояснил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, в министерстве обороны Украины на фоне появившихся в СМИ сообщений об увольнении Валерия Залужного опубликовали сообщение с текстом: «Это неправда».

Информацию об отставке Залужного ранее подтвердили, в частности, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза, действующий депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Украинские союзники в Европе бурно отреагировали на появившиеся слухи об отставке Валерия Залужного, сказал 29 января экс-президент Украины Пётр Порошенко.