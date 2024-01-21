Москва, 21 января, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Бойкота «Игр будущего» не будет, страны-партнёры поддерживают идею о том, что спорт вне политики. Об этом 21 января заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости Дмитрий Чернышенко

«Мы ожидаем более двух тысяч участников из более чем 100 стран. Ожидаем глав государства, СМИ, болельщиков. Ни о каком бойкоте речи не идёт», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что Россия продолжает реализовывать принцип открытости и вместе с партнёрами поддерживает идею «спорт вне политики», несмотря на действия Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам вице-премьера, «Игры будущего» позволят увеличить поток иностранных туристов, которых становится всё больше, несмотря на все санкции.

«2024 год во многом закладывает вектор развития России. И в планах России поймать волну изменений и закрепить мировое лидерство в этих вопросах», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года президент России Владимир Путин во время неформальной встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербургепригласил глав государств на открытие «Игр будущего». Он назвал спорт и физкультуру неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества.

Ранее Путин подписал федеральный закон о проведении международного турнира «Игры будущего». Мероприятие состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, в нём поучаствуют более 2000 спортсменов, которые посоревнуются в 21 дисциплине. Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Талисманом «Игр будущего» в 2024 году стала жар-птица Мира, которую разработали студенты из Татарстана.