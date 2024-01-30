Москва, 30 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Россия планирует разместить новые виды оружия на Курильских островах. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 января в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Комментируя недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио хочет заключить с РФ мирный договор, Медведев заявил, что Москва подпишет его при условии, что Курилы — это не спорная территория, а часть России.

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — отметил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисидавновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды.

Вместе с тем Кисида заявил, что Токио продолжит решительно продвигать санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине и поддерживать Киев.

Японская сторона называет Курильские острова «северными территориями», в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.

В конце 2023 года секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой категоричную позицию российской стороны о национальной принадлежности Курильских островов. Тогда он подчеркнул, что обсуждение вопроса ещё продолжается.

В очередной «Синей книге по дипломатии» МИД Японии за 2023 год Курильские острова вновь названы «незаконно оккупированными» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Также в «Синей книге» впервые с 2011 года появилось определение, что Курилы ― территория, принадлежащая Японии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле регулярно видят заявления властей Японии о том, что Курилы якобы «оккупированы» Россией, и считают подобную постановку вопроса неприемлемой. Он напомнил, что Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации.

После поражения в войне Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Японский суверенитет по решению союзников ограничили островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Все Курильские острова указом Президиума Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года включили в состав Советского Союза.