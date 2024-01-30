Токио, 30 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Об этом Кисида заявил 30 января в ходе выступления с программной речью в нижней палате парламента.

ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

«В японо-российских отношениях сложилась тяжёлая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора (с Россией)», — сказал он.

Вместе с тем Кисида заявил, что Токио продолжит решительно продвигать санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине и продолжать поддержку Киева.

Как передавало ИА Регнум, японская сторона называет Курильские острова «северными территориями», в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.

В конце 2023 года секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой категоричную позицию российской стороны о национальной принадлежности Курильских островов. Тогда он подчеркнул, что обсуждение вопроса ещё продолжается.