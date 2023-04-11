Токио, 11 апреля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Власти Японии вновь вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении так называемых северных территорий (части российских Курильских островов — прим. ИА REGNUM). Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. И несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — говорится в документе.

В Токио намерены в дальнейшем придерживаться курса на «заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы» и снова выразили сожаление о прекращении переговоров с российской стороны.

Также отмечается, что в Японии надеются на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, японские власти не использовали термин «незаконная оккупация» во время нахождения на посту главы правительства Японии премьер-министра Синдзо Абэ и он не использовался в официальных документах. 7 февраля 2023 года термин «незаконная оккупация» в отношении южных российских Курильских островов был возвращён японскими властями.