Москва, 31 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Россия будет жёстко реагировать на любые новые конфронтационные выпады со стороны властей Японии. Об этом 31 октября заявили в Министерстве иностранных дел России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жёсткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — заявил представитель МИД в беседе с «РИА Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, комментируя недавние высказывания японской стороны о намерении придерживаться в отношениях с Россией курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, что после начала российской спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный по отношению к Москве курс.

Власти Японии продолжают вводить новые пакеты нелегитимных антироссийских санкций, целенаправленно разжигают русофобские настроения в своём обществе, наращивают совместную с США и странами НАТО военную активность у дальневосточных границ России и оказывают прямую материально-техническую помощь Киеву, отметили в МИД.

В министерстве добавили, что в сложившихся на сегодня условиях Россия не видит никакой возможности продолжать с Японией «имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к диалогу с Японией, если та выступит с такой инициативой. Глава государства напомнил, что именно Токио ранее ввёл антироссийские санкции и потому дипломатические предложения не должны исходить от России.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов 23 октября заявил ИА Регнум, что перспектив заключения мирного договора между Россией и Японией в обозримом будущем не просматривается. Эксперт подчеркнул, что Япония своими действиями фактически объявила России тотальную экономическую и информационную войну и в то же время надеется на какие-то глобальные изменения в политическом устое России, что заставит Москву согласиться на условия Токио.