Лозанна, Швейцария, 30 января, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил за употребление триметазидина. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года, срок считается с 25 декабря 2021 года.

(сс) Luu Российская фигуристка Камила Валиева

В суде защита Камилы Валиевой не смогла доказать, что у фигуристки не было умышленного намерения принимать допинг и она не нарушала правила.

Отмечается, что с дисквалификацией аннулируются все результаты Валиевой, с лишением всех титулов, медалей, наград, призов, а также прибыли с выступлений.

Решение суда является окончательным, но у сторон есть право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но лишь по ряду оснований.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Позднее суд возобновил слушания в связи с необходимостью подготовить дополнительную документацию.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с WADA и Международным союзом конькобежцев (ISU).

В свою очередь, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствовало решение CAS. В агентстве заявили, что данным решением была достигнута справедливость.