Вашингтон, 30 января, 2024, 03:54 — ИА Регнум. В посольстве России в Вашингтоне считают, что решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой местные власти давят на спортивные структуры, пытаясь не допустить российских спортсменов до соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Кроме того, по мнению дипмиссии, США стремятся сорвать крупные спортивные мероприятия в России («Игры будущего», Спортивные Игры стран БРИКС, «Всемирные игры дружбы»), нагнетая в СМИ «атмосферу злорадства» в связи с резонансным делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против России. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором», — заявили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение принято 29 января Спортивным арбитражным судом (CAS).

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы обнародовали во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка завоевала золото Игр в командном турнире. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было допущено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Если возраст спортсмена на момент нарушения, как в случае с Валиевой, составляет 15 лет, то уведомление направляется его официальному представителю, сказано в регламенте Всемирного антидопингового кодекса.

В ноябре 2023 года Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. Она стала победительницей в короткой и произвольной программах, набрав по сумме двух прокатов 226,22 балла. Также в копилке Валиевой олимпийское золото по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионата Европы 2022 года. Спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и победительницей ряда этапов Гран-при.